Jugendlicher klaut eine Flasche Bier im Supermarkt

Ein der Lindauer Polizei nicht ganz unbekannter Jugendlicher wurde am Dienstagnachmittag gegen 16.20 Uhr in einem Verbrauchermarkt in Lindau in der Ludwig-Kick-Straße beim Ladendiebstahl erwischt. Der 16-Jährige steckte sich eine Flasche Bier unter sein Pullover und wollte an der Kasse nur einen Kaugummi zahlen. Dies beobachtete der Ladendetektiv. Der 16-Jährige räumte gegenüber dem Ladendetektiv den Diebstahl an, im Anschluss wurde die Polizei verständigt. Gegen Ihn wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl eingeleitet. Zudem wurde gegen ihn ein einjähriges Hausverbot ausgesprochen.