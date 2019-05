Jugendlicher bedroht Passanten mit Schreckschusspistole

In Dornbirn hat offenbar ein Jugendlicher einen 15-Jährigen und dessen 51-jährigen Vater mit einer Schreckschusspistole bedroht. Das berichtet die Voralberger Landespolizei.

Am 6. Mai, um 18.27 Uhr, ging bei der Landesleitzentrale die telefonische Mitteilung über eine angeblich bewaffnete Person im Bereich Otto-Wohlgenannt-Straße in Dornbirn ein. Vor Ort trafen die Beamten einen 15-jähriger Dornbirner und dessen 51-jähriger Vater an. Sie gaben an, dass sie von einer männlichen, jugendlichen Person mit einer goldenen Pistole bedroht worden seien. Der Täter sei in Begleitung von drei weiteren männlichen Personen gewesen, welche allesamt bereits vom Tatort geflüchtet seien. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung konnten der mutmaßliche Täter, sowie zwei weitere Beschuldigte angehalten und festgenommen werden. Die Vernehmungen ergaben, dass es sich bei der Pistole um eine Schreckschusswaffe mit goldenem Schlitten handelte. Weitere Ermittlungen laufen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Feldkirch wurden die Beschuldigten auf freiem Fuß angezeigt. Die Schreckschusspistole wurde vom Beschuldigten in einen Bach im Bereich Druckergasse geworfen. Die Polizei konnte die Waffe sicherstellen.