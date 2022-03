Jugendliche wollen Automaten knacken

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist ein Bewohner eines Mehrparteienhauses gegen Mitternacht in Reutin in der Von-Behring-Straße auf Geräusche im hauseigenen Keller aufmerksam geworden. Zwei bislang unbekannte Jugendliche versuchten laut Polizeibericht zu dieser Zeit in der von außen freizugänglichen Waschküche einen Münzautomaten aufzubrechen. Als die jungen Männer den Bewohner bemerkten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Am Münzautomat entstand ein noch nicht gänzlich bezifferbarer Sachschaden, entwendet werden konnte nichts. Die Polizeiinspektion Lindau bittet auch hier unter der Telefonnummer 08382 / 910-0 um Zeugenhinweise.