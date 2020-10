Jugendliche werden in St. Verena konfirmiert

Sieben Jugendliche sind am Sonntag, 18. Oktober, in St. Verena in Lindau-Reutin konfimiert worden. Im Bild zu sehen sind: Pfarrer Matthias Vogt, Paul Deininger, Moritz Hoppe, Neal Mühe, Jason Anschitz, Jessica Krämer, Yasmin Varol, Christopher Knütter und Pfarrer Jörg Hellmuth (von links).