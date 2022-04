Jugendliche und Senioren sind für einen Euro mit dem Bus unterwegs

Die Stadtwerke Lindau bieten ab 16. April für Seniorinnen und Senioren und für Jugendliche ein vergünstigtes Ticket für den Stadtbus an: Es soll laut Mitteilung bis Ende des Jahres einen Euro kosten.

So bezahlen Seniorinnen und Senioren, die ihren Rentenausweis oder Rentennachweis vorzeigen, und Jugendliche vom vollendeten 15. bis zum 18. Lebensjahr an Samstagen und Sonntagen für den Einzelfahrschein im Automatenverkauf nur einen Euro, teilen die Stadtwerke mit. „Wir haben pandemiebedingt in den vergangenen beiden Jahren Fahrgäste verloren und die möchten wir gerne wiederhaben“ sagt Stadtwerke-Betriebsleiter René Pietsch.

Vom Testbetrieb, der vom 16. April bis zum 31. Dezember diesen Jahres läuft, erhofft sich Pietsch auch Erkenntnisse darüber, ob Freipreissenkungen helfen, die ÖPNV-Nutzung deutlich zu steigern. Denn bei dem Thema, das weiß er nach jahrzehntelanger Erfahrung aus Arbeitskreisen und Verbandstagungen, scheiden sich die Ansichten der Verkehrsexperten: „Die einen sagen, allein das Angebot ist ausschlaggebend, die anderen meinen, nur der Preis entscheidet über das Mobilitätsverhalten“.