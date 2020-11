Jugendliche stiehlt im Lindaupark

Der Ladendetektiv eines Lebensmittelmarktes im Lindaupark hat am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr eine 15-jährige Jugendliche dabei beobachtet, wie sie im Markt verschiedene Waren einsteckte und sich ohne zu bezahlen an der Kasse vorbeischlich.

Der Ladendetektiv sprach sie danach an und bat sie in sein Büro, heißt es im Polizeibericht. Dabei stellte sich heraus, dass das junge Mädchen nicht nur in dem Lebensmittelmarkt gestohlen, sondern auch noch zehn Bekleidungsstücke aus einem Modeladen im Lindaupark ohne zu bezahlen eingesteckt hatte.

Daraufhin rief der Detektiv die Polizei. Die Beamten händigten das Diebesgut wieder an die Geschädigten aus. Auf die Jugendliche kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls zu. Außerdem bekam sie ein einjähriges Hausverbot für den Lindaupark.