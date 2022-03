Jugendliche steigen in Haus ein und werden auf frischer Tat ertappt

Handys, Autoschlüssel, Süßigkeiten: Für dieses Diebesgut schlugen Jugendliche am Sonntag, 27. März, gegen 22.15 Uhr das Fenster eines Gebäudes in der Vorklostergasse ein. Weit kamen sie damit jedoch nicht, denn ein Zeuge der Aktion informierte die Polizei-Landesleitzentrale in Bregenz.

Tierische Hilfe

Mehrere Polizeistreifen fuhren daraufhin sofort zum Tatort, wo die Polizisten das Haus umstellten. Danach betraten ein polizeilicher Hundeführer und Polizeihund „Sam“ sowie weitere Polizisten das Gebäude. Den ersten Täter konnten sie gleich festnehmen, da sein Standort von außen sichtbar war. Den zweiten Verdächtigen konnte der Diensthund nach kurzer Zeit in einem anderen Raum aufstöbern. Auch diese Person wurde festgenommen.

Diensthund „Sam“ half bei der Festnahme der beiden Jugendlichen. (Foto: Landespolizei Vorarlberg)

Die Jugendlichen sind der Polizei zufolge polizeibekannt. Die beiden Beschuldigten im Alter von 15 und 16 Jahren wurden auf die Polizeiinspektion Bregenz gebracht und vernommen. Die Polizei ermittelt derzeit auch zu anderen gleichgelagerten Straftaten im Rheintal. Die beiden Beschuldigten wurden über staatsanwaltschaftliche Anordnung in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.