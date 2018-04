Jugendliche stehlenLachgaskartuschen

Zwei 16-Jährige sind am Freitagnachmittag in einen Markt in der Zeppelinstraße dabei ertappt worden, wie sie mit Lachgaskartuschen, die etwa in Sahnespendern verwendet werden, das Geschäft verlassen wollten – ohne diese zu bezahlen.

Bei der Aufnahme der Anzeige durch die Polizei stellte sich heraus, dass die Jugendlichen die Lachgaskartuschen missbrauchen, um sich zu betäuben. Die Polizei Lindau warnt ausdrücklich vor solch einer missbräuchlichen Benutzung. Das Einatmen könne zu Gesundheitsschäden und medizinischen Notfällen führen.