Zwei Jugendliche haben am Donnerstag gegen 15.45 Uhr in einem Geschäft in der Kemptener Straße in Lindau Parfum im Wert von 150 Euro gestohlen. Laut Polizeibericht wurde das Duo, ein 15-jähriger Junge und ein 14-jähriges Mädchen, von einer Mitarbeiterin des Geschäfts dabei beobachtet. Beiden wurde ein Hausverbot ausgesprochen, gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.