Jugendliche sollen Ehepaar mit Waffe bedroht haben

Zeugen, die nähere Hinweise auf diese Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lindau unter der Nummer 08382/9100, in Verbindung zu setzen.

Ein Ehepaar soll am vergangenen Freitag von Jugendlichen mit einer Waffe bedroht worden sein. Das Ehepaar zeigte den Vorfall erst jetzt an, die Polizei sucht dringend nach Zeugen.

Das Paar im Alter von 57 und 56 Jahren lief vergangene Freitagnacht gegen 23 Uhr von der Lindauer Insel zu seinem Hotel in der Kemptener Straße. Im Bereich des Bleichewegs zur Kemptener Straße trafen sie auf drei bisher unbekannte Jugendliche, die vor ihnen herliefen. „Die drei Jugendlichen drehten sich um, einer hielt ein Handy in der Hand, ein andere eine Schusswaffe“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.

Die Jugendlichen hätten das Ehepaar erst mit Worten bedroht. Dann drückte der junge Mann mit der Waffe ab. Das Ehepaar habe das Klicken der Waffe gehört, erklärt Holger Stabik von der Pressestelle der Polizei. „Ein Schuss hat sich nicht gelöst.“ Völlig unklar ist, ob es sich um eine Spielzeugpistole, Schreckschusswaffe oder echte Pistole gehandelt hat.

Paar zeigt Tat erst daheim an

Das Ehepaar lief einfach weiter, der Mann ging laut Polizei davon aus, die Jugendlichen hätten ihn und seine Frau erschrecken wollen. „Er sprach die Jugendlichen noch kurz an. Diese liefen dann Richtung Lindaupark weiter.“

Das Ehepaar ging dann zum Hotel und fuhr am nächsten Tag nach Hause. „Zu Hause angekommen besprachen sie den Vorfall mit ihrer Tochter und erstatteten dann eine Anzeige“, schreibt die Polizei. Die Täter konnte das Paar nicht beschreiben, dafür sei es zu dunkel gewesen. Die Polizei weist darauf hin, in solchen Fällen sofort die Notrufnummer 110 zu wählen und somit die örtliche Polizei zu informieren.