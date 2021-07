Jugendliche kiffen hinter Schule

Ein Anwohner hat am Mittwoch die Polizei informiert, dass hinter der Schule in Reutin vier Jugendliche Betäubungsmittel konsumieren. Nach Eintreffen der Polizei flüchteten die Jugendlichen, konnten jedoch nach kurzer Zeit erwischt werden. Bei einem der Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren konnte eine Kleinmenge Marihuana sichergestellt werden, teilt die Polizei mit. Bei einer im Anschluss durchgeführten Wohnungsdurchsuchung an seinem Wohnort in Lindau konnten nochmals etwa fünf Gramm Haschisch gefunden werden. Das Rauschgift wurde sichergestellt, ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt. Zudem wird die Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall informiert.