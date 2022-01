Jugendliche in Dornbirn gehen auf Busfahrer los

Zehn Fahrgäste, davon vier alkoholisierte Jugendliche, die ein 55-jähriger Busfahrer am Sonntag von Dornbirn in Richtung Schoppernau gefahren hat. Die Jugendlichen, bei denen es sich um ein Mädchen und drei Jungen gehandelt hat, sind in Dornbirn-Haselstauden zugestiegen - offenbar stark alkoholisiert, heißt es in einer Mitteilung der Polizeiinspektion Egg.

Das Mädchen hat sich kurze Zeit später aufgrund des Alkohols erbrochen. Der Fahrer hat den Bus angehalten und die Gruppe aufgefordert, auszusteigen und ihren Müll mitzunehmen, heißt es weiter.

Die Gruppe greift den Fahrer an

Daraufhin hat die Gruppe den 55-Jährigen attackiert und der Polizei zufolge mit Fäusten ins Gesicht geschlagen. Anschließend flüchteten die Jugendlichen. Der Busfahrer ist mit schweren Verletzungen im LKH Bregenz behandelt worden.

Die 15-Jährigen haben gestanden

Nach den Jugendlichen ist direkt gefahndet worden, allerdings ohne Ergebnis. Zwischenzeitlich konnte die Gruppe jedoch ermittelt werden. Die beiden 15-jährigen Haupttäter haben gestanden, den Buslenker durch Faustschläge verletzt zu haben. Die Beschuldigten werden bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch und der Bezirkshauptmannschaft Bregenz angezeigt.