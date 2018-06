Jugendliche hinterlassen nach Party viel Müll

Die Lindauer Realschüler haben am Mittwochabend auf der Hinteren Insel ihre letzte Prüfung gefeiert. Am Donnerstagmorgen ist auf der Wiese vor der Bodensee-Klinik jede Menge Müll.

Eine offizielle Schulveranstaltung war die Party nicht, wie die beiden Schulleiter der Realschulen, Barbara Lamina und Michael Rechtsteiner am Donnerstag betonen. Laut Rechtsteiner hatte es im Vorfeld ein Gespräch zwischen den Schülern und Mitarbeitern der Jugendhilfe „Synergie“ gegeben, in dem die Rahmenbedingungen der Party abgesprochen wurden. Danach hatten die Schüler den Anwohnern der Hinteren Insel Zettel in den Briefkasten geworfen und um Verständnis für ihre Feier gebeten. „Mit dem Bauhof war ausgemacht, dass die Schüler ihren Müll in Säcke packen und die dann stehen lassen“, sagt Patricia Herpich von der Pressestelle der Stadt. Am Morgen lag allerdings noch jede Menge Müll unverpackt auf der Wiese. „Es kann auch sein, dass die Säcke wieder aufgemacht und der Müll verteilt wurde“, sagt Polizist Gerhard Schlauch. Außerdem, so die Schulleiter, seien bei der Abschlussparty längst nicht mehr nur Realschüler. Am Donnerstagmittag sind einige Schüler dann zum Aufräumen gekommen.