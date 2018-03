Jugendliche der Grips-Werkstatt übernehmen soziale Verantwortung

Die Grips-Werkstatt Lindau und Lindenberg, ein Angebot der Jugendberufshilfe „Jugend im Fokus“ des Kreisjugendrings Lindau (KJR), hat über mehrere Monate in den Werkstätten des Unternehmens „Chance“ diverse Weihnachtsartikel aus Stoff und Holz produziert. Auf dem Weihnachtsmarkt in Lindenberg wruden die hergestellten Artikel dann verkauft, wie der Kreisjugendring mitteilt. Den Erlös in Höhe von 200 Euro spenden die Teilnehmer der Aktion nun dem Kinder- und Jugendfonds „miteinander.aktiv.sein“ des Kreisjugendrings Lindau.

Vorsitzender Jochen Schneider freut sich sehr über diese Geste. „Dieses Geld, kommt anderen Kindern und Jugendlichen im Landkreis zugute, damit sie beispielsweise am Zeltlager teilnehmen können.“

„Miteinander.aktiv.sein“ ist ein am 3. April des vergangenen Jahres vom Kreisjugendring Lindau eingerichteter und verwalteter Fonds, der ausschließlich durch Spenden von Dritten getragen wird. Schirmherr ist Landrat Elmar Stegmann. Kindern und Jugendlichen aus Familien mit geringem Einkommen soll dadurch die Teilnahme an allen Angeboten der Jugendarbeit (Mitgliedschaft im Verein/Verband, Freizeit- und Bildungsaktivitäten) ermöglicht werden.