Jugendliche Dealer festgenommen

Auf dem alten Aeschacher Friedhof sind am Donnerstagabend vier Jugendliche „herumgeschlichen“, wie ein Zeuge der Polizei mitteilt. Nach Überprüfung durch eine uniformierte Streife der Lindauer Polizei liefen die vier Jugendlichen in alle Richtungen davon, konnten jedoch nach dem Eintreffen weiterer Polizeikräfte festgestellt werden. Der Grund ihrer Flucht war schnell geklärt: Die Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren hatten diverse „Rauschgiftutensilien und Dealergeld“ dabei, wie es im Polizeibericht heißt. Außerdem fand die Polizei in dem Bereich 35 Gramm Marihuana, abgepackt in verkaufsfertigen Portionen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden auch die Wohnungen der Jugendlichen durchsucht. Die weitere Bearbeitung übernimmt die Lindauer Kripo.