Jugendliche brechen in leerstehendes Hallenbad ein – mit einem bestimmten Vorhaben

Seit einiger Zeit steht das alte Schwimmbad in der Bregenzer Straße in Lindau leer. Umso mehr hatte es einen aufmerksamen Zeugen verwundert, als er am Freitagabend kurz vor 22 Uhr mehrere Taschenlampen im Bereich des Hallenbads beobachtete, weshalb der Mann die Polizei rief.

Jugendliche wollen sich erst im Keller verstecken

Mehrere Streifen von der Polizei Lindau, der Grenzpolizei Lindau sowie der Bundespolizei Lindau fanden nach kurzer Absuche eine Clique von vier Jugendlichen im leerstehenden Schwimmbad vor. Die Jugendlichen hatten laut Polizeibericht noch vergeblich versucht, sich im Keller vor den Beamten zu verstecken.

Was die Jugendlichen vorhatten

Nach der Durchsuchung der Personen konnte der Grund des nächtlichen Schwimmbadbesuchs schnell ermittelt werden: Die Jugendlichen hatten sich dort zum Sprayen von Graffiti verabredet. Eine größere Fläche des leerstehenden Beckens wurde laut Polizei bereits mit Farbe besprüht.

Alle Jugendlichen wurden auf die Dienststelle der Polizeiinspektion Lindau gebracht, wo die Eltern informiert werden konnten, die ihre Kinder anschließend abholten. Neben einem Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs und der Sachbeschädigung durch Graffiti muss sich einer der Jugendlichen zusätzlich noch wegen des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Diebstahls verantworten.

Die Polizisten hatten bei ihm eine Kleinmenge Marihuana gefunden. Zusätzlich fanden sie in seinem Zimmer in der elterlichen Wohnung noch diverse Straßenschilder, die er Monate zuvor entwendet hatte. Der entstandene Schaden durch das Graffiti muss noch beim Inhaber des Hallenbades ermittelt werden. Da alle Personen noch keine 18 Jahre alt waren, wird das zuständige Jugendamt hierüber unterrichtet.