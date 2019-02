Drei Jugendliche sollen am Montagabend gegen 21.30 Uhr an der Haltestelle Heimesreutin in der Oberreitnauer Straße ein Hinweisschild mutwillig beschädigt haben. Ein Zeuge hat die Jugendlichen beobachtet, teilt die Polizei mit. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Die Polizeiinspektion Lindau sicherte am Tatort Schuhspuren und ermittelt.

Mehr zum Thema Lindau Unbekannte besprühen Wände