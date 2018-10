Jugendkapelle begeistert im Zeughaus

Die Jugendkapelle Lindau hat auch in diesem Jahr wieder ein buntes Programm im herbstlich geschmückten Zeughaus präsentiert. Beim traditionellen Herbstfest bot die Kapelle um Thomas Spies dem Publikum wieder einen kurzweiligen Einblick in die breite Palette ihres Repertoires.

Als einer der Höhepunkte im Jahr lädt die Jugendkapelle jeden Herbst ins Zeughaus ein. Das ansonsten eher als Ort der Kleinkunst bekannte Gewölbe bietet jedoch den idealen Rahmen für die jungen Musiker im Alter zwischen 11 und 19 Jahren. Die 33 Akteure an diesem Abend merkt man die Begeisterung beim spielen an. Auf einer großen Tribüne in der Mitte des Saals ist der Musikernachwuchs für alle Zuschauer gut sichtbar. „Viele Kinder in Lindau sind mit der „Jugendkapelle groß geworden, und auch wenn sie der Jugend entwachsen sind bleiben die meisten eng mit der „JUKA“ verbunden und identifizieren sich weiterhin mit ihr. Das sieht man auch am Förderverein, viele Eltern sind noch lange nach dem Ausscheiden ihrer Kinder mit dabei“, erzählt die 1. Vorsitzende Conny Sechser. Für die passende Dekoration, dem Herbst angepasst mit bunten Blättern und Kürbissen sowie für die Verköstigung der Gäste sorgte wieder der Förderverein der Jugendkapelle – mit neuem Wein und Zwiebelkuchen.

Junge Solisten lassen Publikum aufhorchen

In Tracht und im Glanz der Instrumente spielten die jungen Musiker alles was gefällt, von traditioneller Blasmusik bis zu moderneren Stücken und sorgten somit für beste Stimmung. Beeindruckende Soli lieferten der Posaunist Kilian Schneider mit der „Ballade für Posaune“ sowie Alexander Lang auf der Trompete, gekonnt mit einem Klassiker für Solotrompete, „Der Alte Dessauer“. Und auch Daniele Kummer überzeugte auf der Posaune mit der „Bayrischen Polka“, um nur einige zu nennen. Thomas Spies und seine Musiker spielen rund 20 Auftritte im Jahr und dazu gehören nicht nur Umzüge und Bierzelte. Vom Jahreskonzert, traditionell im Stadttheater, das im kommenden Jahr am 23. Februar stattfindet, ist ein weiterer Höhepunkt das Konzert am Hafen und natürlich das jährliche Weihnachtsblasen an Heilig Abend vor dem Rathaus. Besonders stolz ist die Kapelle in diesem Jahr darauf, als erste Lindauer Musikgruppe in der Inselhalle gespielt zu haben.

Das rund zweistündige Konzert verging wie im Flug und alle waren am Ende begeistert. Auch Thomas Spies wurde wieder in seiner Arbeit bestätigt. „Es macht einfach Spaß mit jungen Leuten zu arbeiten. Es ist toll die Entwicklung auf der Bühne im Laufe der Jahre zu sehen, wie immer mehr Selbstvertrauen und eine besondere Gruppendynamik entsteht.“