Jugendclub bringt „Matilda“ auf die Bühne

Das Theater Lindau zeigt am Sonntag, 29. Mai, um 15 Uhr das Stück „Matilda“, frei nach Roald Dahl. Es ist die Abschlussaufführung des Jugendclubs des Theaters.

Die Handlung: Matilda will ein Buch, doch das passt ihrer Familie ganz und gar nicht. Sie soll vor dem Fernseher sitzen, wie alle anderen auch. Auch in der Schule hat sie es nicht leicht. Der gefährliche Herr Knüppelochs macht allen das Leben zur Hölle. Aber Matilda und ihre Freunde wissen sich zu wehren. Denn eines ist ihnen klar: „Wenn wir es immer hinnehmen, wenn etwas unfair ist, wird sich nie was ändern.“ Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Zählkarten gibt es an der Theaterkasse des Stadttheaters Lindau, An der Kalkhütte 2a, Telefon 08382/9113911, E-Mail theaterkasse@kultur-lindau.de.