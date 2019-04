„Jugend musiziert“: Lindauer Nachwuchs erreicht ausgezeichnete Ergebnisse

Die besten 850 Nachwuchsküntler Bayerns haben sich zu Beginn der Osterferien in Hof getroffen. Dort fand der Landesentscheid des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ statt, auf dem sich die Teilnehmer für den Bundeswettbewerb qualifizieren konnten. In der Altersgruppe II erreichte das Gitarrenquartett: Ferdinand Linhart, Christopher Knütter, Jakob Schymosch und Alexander Fress unter der Leitung von Elena Hager einen sehr guten 1. Preis mit 24. Punkten. Schon mit 23 Punkten wäre eine Weiterleitung zum Bundeswettbewerb möglich, jedoch erst ab der Altersgruppe III. Die vier Jungs hatten es allerdings schon bei der ersten Teilnahme an „Jugend musiziert“ in Kempten bis auf die Landesebene geschafft. Das Gitarrenquartett „Gitarrissimi“, bestehend aus Cara Rupflin, Isabela Hansinger, Mia und Julia Egger, hatte bereits vor drei Jahren beim Bundeswettbewerb in Kassel teilgenommen und mehrere Preise erzielt. Das Quartett, ebenso unter der Leitung von Elena Hager, begeisterte in Hof in der Atersgruppe IV Publikum und die Jury gleichermaßen, heißt es in der Pressemitteilung. Es sei faszinierend gewesen, mit welcher Freude und die Lebhaftigkeit das harmonisch zusammenspielende Ensemble den Raum erfüllt habe. Die Jury verlieh den jungen Frauen einen hervorragenden ersten Preis mit der Höchstpunktzahl von 25 Punkten und eine Weiterleitung zum Bundeswettbewerb. Dieser wird in den Pfingstferien in Halle an der Saale ausgetragen.