Jugend feiert den schlechten Geschmack

Mit dem Motto „Bad Taste“ (englisch für schlechter Geschmack) hat der Nachwuchs der Narrenzunft Lindau die Lindauer Jugend zum zweiten Mal ins Pfarrzentrum St. Josef in Reutin zum närrischen Feiern eingeladen. Die meisten Partygäste waren dem Motto getreu verkleidet – erlaubt war alles, Hauptsache es zeigte bewusst schlechten Geschmack in puncto Kleidung, Outfit und Accessoires.

Wobei: die jungen Mädels können eh anziehen was sie wollen und schauen hübsch aus. Absolut guten Geschmack bewies die Narrenzunftjugend, die den Jugendball in Eigenregie organisiert veranstaltet hat, samt leckerer selbstgemachter, alkoholfreier Cocktails und Snacks. Den Programmauftakt machte der Fanfarenzug der Narrenzunft Lindau, zu dessen Auftritt Binsengeister, Moschtköpf, Kornköffler, Pflasterbuzen, Lindauer Inselwächter, Weihergeister der Narrenzunft Weißensberg und Haidachgeister aus Kressbronn in Häs und mit Masken temperamentvoll mit den jungen Gästen mittanzten. Für die Gute-Laune-Mucke zum späteren Abtanzen hat DJ Niki gesorgt.