Jürgen Spieler bleibt Vorsitzender der Lindauer Kleinbrenner

Die Lindauer Kleinbrenner sind gut durch die Corona-Zeit mit ihren Lockdowns gekommen. Zwar haben auch sie beim Absatz ihrer Produkte Einbußen zu verzeichnen, doch insbesondere jene unter ihnen, die auf Selbstvermarktung gesetzt haben, haben die schwierigen Zeiten gut überstanden. Und auch ihre Interessensvertretung, der Kleinbrennerverband Lindau, hat das Beste aus der Situation gemacht. Kein Wunder also, dass die Mitglieder auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung Jürgen Spieler als ihren Vorsitzenden sowie das bisherige Vorstandsteam in seinen Ämtern bestätigt haben.

Auch wenn das vergangene Jahr ein ungewöhnliches gewesen sein mag, überstanden haben es die Lindauer Kleinbrenner im Großen und Ganzen ganz gut. Zumindest lautete so das Resümee des Vorsitzenden Jürgen Spieler, wobei er einschränkte, dass diejenigen unter den Mitgliedern, die auf die Selbstvermarktung setzen, besser durch die Krise gekommen seien als diejenigen unter ihnen, die sich vor allem auf den Handel konzentrieren.

Eine Einschätzung, die sich auch mit der von Gerald Erdrich deckte. Der Bundesgeschäftsführer der deutschen Kleinbrenner erklärte, dass der Markt im Jahr 2020 insgesamt gut gewesen sei. Wenn auch mit einem kleinen Minus. Grundsätzlich ging er jedoch von einem künftig rückläufigen Markt aus. Deshalb appellierte Erdrich einmal mehr, das Augenmerk auf die Selbstvermarktung zu legen: „Wir müssen den Verkauf selber in die Hand nehmen.“

Dies sah auch Mathias Krönert von der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau (LWG), Veitshöchsheim, so. Deshalb rief er die Lindauer Kleinbrenner dazu auf, verstärkt an den Bayern-Brandprämierungen teilzunehmen. Im vergangenen Jahr seien lediglich 71 von insgesamt 610 Produkten der drei bayerischen Verbände von den Lindauer Kleinbrennern eingereicht worden. Sein erklärtes Ziel war deshalb mehr Lindauer Kleinbrenner zu motivieren, bei der nächsten Prämierung 2022 teilzunehmen und deren Zahl der Proben auf wenigstens 100 zu steigern. Nichtsdestotrotz hatten, so berichtete Spieler, 33 Lindauer Gold, 25 Silber und sechs Bronze, erhalten. Darüber hinaus gingen zwei von insgesamt zehn Ehrenstaatspreisen an Jürgen Spieler und Conni Gierer und damit an den Lindauer Verband.

Bei der Wahl bestätigten die Mitglieder das eingespielte Vorstandsteam in seinen Ämtern. Erster Vorsitzender bleibt Jürgen Spieler (Heimenkirch), als zweiten Vorsitzenden bestätigten die Mitglieder Dieter Wilhalm (Lindau), Martin Gutensohn (Wasserburg) als Kassier und Conni Gierer (Nonnenhorn) als Schriftführerin. Neues getan hat sich dagegen etwas in den Reihen der Beisitzer. Abgesehen davon, dass das Team von bisher fünf auf nun sechs erweitert wurde, trat Roland Hornstein nicht mehr an. Nachdem der Nonnenhorner 16 Jahre lang zweiter Vorsitzender und 15 Jahre Beisitzer gewesen war, stellte er sein Amt der jüngeren Generation zur Verfügung. So wählten die Mitglieder Michael Schroll aus dem Schwangau sowie Alexander Linke aus Hergatz neu in das Beisitzer-Team hinzu und bestätigten Stefan Hanser (Wasserburg), Sonja Büchele (Lindau), Edi Trautmann (Opfenbach) und Klaus Strodel (Weißensberg) in ihren Ämtern.