Judoka Anton Ruf ist schwäbischer Vizemeister

Bei den schwäbischen Judo-Meisterschaften unter 13 Jahren hat sich Anton Ruf vom TSV Lindau souverän den Vizemeistertitel erkämpft. Lisa Petersen erreichte bei ihrer Wettkampfpremiere in Memmingen den fünften Platz, Charlotte Janz wurde Siebte. Mädchen und Jungs traten erstmals gemischt in den Gewichtsklassen an.

Nach seinem Auftaktsieg mit einer blitzsauberen Technik gegen eine Kämpferin vom JC Augsburg traf Anton Ruf (bis 33 Kilogramm) auf einen Lindenberger Judoka. Mit einem Hüftwurf und einer Fußtechnik gelang dem Kämpfer des TSV Lindau der nächste Sieg. Sein Kampf in der dritten Runde dauerte laut TSV-Mitteilung nur drei Sekunden: Ein stark ausgeführter Hüftwurf brachte Ruf den Finaleinzug. Doch dort wartete ein starker Kämpfer aus Friedberg. Der Lindauer griff beherzt an, wurde dann aber gekontert und geriet in einen Haltegriff. Am Ende durfte sich Ruf über den zweiten Platz und die Qualifikation für die südbayerischen Meisterschaften freuen.

Die Gewichtsklasse von Charlotte Janz (36 kg) war mit 15 Judokas sehr gut besetzt. Den ersten Kampf gewann die TSV-Kämpferin mit zwei Würfen klar gegen einen Jungen aus Friedberg. In den beiden Duellen danach waren die Jungs an diesem Tag allerdings noch etwas stärker. „Mit dem siebten Platz in diesem starken Feld zeigte Charlotte aber, dass in Zukunft mit ihr zu rechnen ist“, heißt es in der Lindauer Mitteilung.

Lisa Petersen mit gelungener Wettkampf-Premiere

Lisa Petersen (44 kg), die zum ersten Mal bei einem Judo-Wettkampf antrat, gewann mit einem schönen Hüftwurf gegen ein Mädchen des JC Augsburg. Im zweiten Kampf hatte sie gegen den späteren Turniersieger vom SV Gold-Blau Augsburg keine Chance. Im kleinen Finale musste die Lindauerin sich dann einem Judoka von Polizei SV Königsbrunn geschlagen geben. Mit dem fünften Platz hat sich Petersen bei ihrem ersten Turnier aber nicht nur sehr gut geschlagen, sie hat sich auch die Qualifikation für die südbayerischen Meisterschaften erkämpft.