Jubiläumsabend zu „40 Jahren Polt & Well“

Vorfreude herrscht auf Freitag, 30. Juli, 20 Uhr, wenn 40 Jahre Polt & Well gefeiert werden: „Im Abgang nachtragend“ heißt es dann bei dem Open Air (bei jedem Wetter) auf dem Therese-von-Bayern-Platz. Der Jubiläumsabend erinnert daran, dass sich Gerhard Polt und die Brüder Michael, Christoph und Hans Well 1979 erstmals trafen, um kurz darauf gemeinsam die Bühnen Bayerns und der Welt zu erobern. In den Kammerspielen traten der Humorist und die außerhalb Bayerns unaussprechliche „Biermösl Blosn“ 1982 erstmals gemeinsam auf. „München leuchtet“, „Tschurangrati“ oder „Ekzem Homo“ sind nur einige Beispiele ihrer Theater-Produktionen.

Sollte die Inzidenz am 30. Juli unter 50 liegen, ist ein Zutritt ohne negativen Test möglich, liegt sie zwischen 50 und 100, ist ein Zutritt mit 3-G-Regel möglich (getestet, geimpft, genesen). Auf dem ganzen Gelände herrscht Maskenpflicht.