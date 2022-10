Jubiläums- und Verabschiedungsfeier 2022

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

JubilarInnen und RentnerInnen feierten auch in diesem Jahr gemeinsam mit ihren jeweiligen Vorgesetzten. Hannes Rösch dankte im Namen der Stadtwerke Lindau für insgesamt beachtliche 340 Jahre Einsatz für die Stadtwerke.

Sie feierten sich und „ihre“ Stadtwerke – JubilarInnen und RentnerInnen des Jahres 2022 (stehend, von links): Geschäftsführer Hannes Rösch, Peter Klemisch (30-jähriges Dienst- und Betriebsjubiläum), Ute Karnitschky (zehnjähriges Betriebsjubiläum), Claudia Schiegg (15-jähriges Betriebsjubiläum), Stefan Bruderhofer (35-jähriges Betriebsjubiläum), Karin Wübbenhorst (15-jähriges Betriebsjubiläum), Georg Zeh (20-jähriges Betriebsjubiläum), (kniend, von links): Günter Haas (Verabschiedung in den Ruhestand), Dietmar Stohr (45-jähriges Betriebsjubiläum), Michael Naubert (Verabschiedung in den Ruhestand), Roland Schäfer (30-jähriges Betriebsjubiläum) und liegend vorne Sven Boppert (zehnjähriges Betriebsjubiläum). Nicht im Bild: Sonja Landerer (25-jähriges Dienst- und Betriebsjubiläum), Nicole Schmidt (zehnjähriges Betriebsjubiläum), Petra Lehner (20-jähriges Dienst- und Betriebsjubiläum und Verabschiedung in den Ruhestand), Josef Heudorfer (zehnjähriges Betriebsjubiläum und Verabschiedung in den Ruhestand), Oliver Paul (zehnjähriges Betriebsjubiläum), Michelle Billet (25-jähriges Dienst- und Betriebsjubiläum), Nicole Minichberger (15-jähriges Betriebsjubiläum), Alexandra Baumberger (15-jähriges Betriebsjubiläum) und Andrea Gaile (Verabschiedung in den Ruhestand).