JU Schwaben: Müller soll Entwicklungsminister bleiben

In einer Pressemitteilung äußert sich die JU Schwaben zum Verbleib von Gerd Müller als Bundesminister. Darin fordert der JU-Bezirksvorsitzende Tobias Paintner, dass Müller Entwicklungsminister bleibt.

Es seien bange Momente im politischen Leben von Gerd Müller. „Vor vier Jahren war seine Berufung zum Entwicklungsminister noch eine Überraschung, heute zollt selbst die Konkurrenz der Arbeit des Amtsinhabers Respekt“, schreibt die JU. Müllers Posten wackle, denn um die verbleibenden beiden Ministerien kämpfen neben ihm Andreas Scheuer und Dorothee Bär. Und drei seien einer zu viel. Im Allgäu, seiner Heimat, könne Gerd Müller abseits der ständigen Personaldiskussionen Kraft tanken.

Dass Müllers Posten überhaupt wackle, liege an den Proporz-Prinzipien der CSU. Jung und Alt sollte unter den Ministern vertreten sein, männlich und weiblich und am besten Vertreter aller Regionen. Nüchtern betrachtet gebe es Argumente, die gegen eine Berufung Müllers sprechen, schreibt die JU. Zusätzlich pochen viele in der Partei auf eine Neuaufstellung nach dem schlechten Abschneiden bei der Bundestagswahl. „Doch das Hauptkriterium bei der Besetzung von Ministerien sollte weiterhin die Eignung und Erfahrung des jeweiligen Bewerbers sein. Und hier ist Müller den Konkurrenten weit voraus“, heißt es weiter. Er sei der Einzige, der im Bereich der Entwicklungsarbeit bereits Erfahrungen sammelte.

Zudem pflege Müller gute Kontakte nach Afrika, die für eine erfolgreiche Rückführung von Asylbewerbern und für eine Bekämpfung von Fluchtursachen unabdingbar seien. „Wer also sollte für das Amt des Entwicklungsministers besser geeignet sein als Müller? Die JU Schwaben fordert, dass Dr. Gerd Müller Entwicklungsminister bleibt“, stellt Tobias Paintner fest. Eine andere Lösung wäre, ein eigenes Ministerium für Digitalisierung einzurichten, heißt es abschließend. Dieser Bereich habe von der Bedeutung her sowieso ein eigenes Ministerium verdient.