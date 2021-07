Josef Hodrus zum Aufsichtsrat der Deutschen Zentral-Genossenschaftsbank gewählt

Die Hauptversammlung der Deutschen Zentral-Genossenschaftsbank (DZ Bank AG) mit Hauptsitz in Frankfurt am Main wählte Josef Hodrus, Vorstandssprecher der Volksbank Allgäu-Oberschwaben (VBAO), neu in den Aufsichtsrat. Laut Pressemitteilung der Volksbank Allgäu-Oberschwaben übernimmt er somit neben seinem Aufsichtsratsmandat bei der Münchener Hypothekenbank eG ein weiteres Mandat bei einem Unternehmen der Genossenschaftlichen FinanzGruppe.

Die DZ Bank hat als genossenschaftliche Zentralbank laut Mitteilung den Auftrag, die Geschäfte der vielen eigenständigen Genossenschaftsbanken vor Ort zu unterstützen. Sie ist aktuell die zweitgrößte Bank in Deutschland und gehört zum Genossenschaftlichen Finanzverbund der Volks- und Raiffeisenbanken. Zusammen mit der Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, der Union Investment Gruppe sowie anderen Spezialinstituten unterstützt dieser Verbund die Volks- und Raiffeisenbanken im Kundengeschäft – so sind diese in der Lage, ihren Kunden ein komplettes Spektrum an Finanzdienstleistungen anzubieten.

„Die Genossenschaftliche FinanzGruppe hat aktuell das beste Rating aller Bankengruppen in Deutschland. Es ist wichtig, dass sich die Primärgenossenschaften – wie es die VBAO eine ist – in diesem Verbund engagieren. Zu meinen Aufgaben als Vorstand der VBAO gehört es, diesen starken Verbund zu unterstützen und in einzelnen Gremien Verantwortung zu übernehmen. Dadurch stellen sich Mehrwerte für alle genossenschaftlichen Partner ein“, erläutert Josef Hodru

Vorsitzender des Aufsichtsratsgremiums ist Hennig Deneke-Jöhrens, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen. Zu den 18 weiteren Aufsichtsratsmitgliedern der DZ Bank gehören neben Josef Hodrus neun Arbeitnehmervertreter, gewählte Vertreter der Anteilseigner der DZ Bank sowie Marija Kolak, Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken.