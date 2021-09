John Garner spielen im Zeughaus

Folkpop aus Augsburg gibt es am Samstag, 25. September, um 20 Uhr . Dann stehen John Garner, die Gewinner der Pro7 Show „My Hit. Your Song.“, zum zweiten Mal auf der Bühne des Lindauer Zeughaus. Dreistimmiger Gesang, treibende Gitarren, pulsierende Bassdrum sowie facettenreiche Akkordeon Einlagen zeichnen das Augsburger Trio aus. Mit ihren Songs zwischen herzzerreißender Ballade und mitreißendem Folkpop, Hymnen, Lieblingslieder haben sie sich innerhalb kürzester Zeit vom kleinen Akustikprojekt zu einer der überzeugendsten Livebands des Landes entwickelt. Personalisierte Karten für 21 Euro und ermäßigt für 18 Euro gibt es an der Theaterkasse, im Lindaupark, sowie unter www.zeughaus-lindau.de und reservix.de. Restkarten stehen – wenn vorhanden – an der Abendkasse zum Verkauf. Foto: pm