Johannes Prestele ist der neue Jugendpfarrer

Der neue Jugendpfarrer der Dekanate Lindau, Kempten und Sonthofen, Johannes Prestele (Foto: Sabine Verspohl-Nitsche) wird am Sonntag, 14. Oktober, um 19 Uhr während eines Jugendgottesdienstes in sein Amt eingeführt. Begrüßt wird während des Gottesdienstes in der Jugendkirche Open-Sky, Freudental 10a, ebenfalls die neue Jugendreferentin Edith Kink. Prestele wurde 1983 in Buchloe geboren und wuchs in Gutenberg bei Westendorf auf. Nach dem Abitur in Kaufbeuren absolvierte Prestele seinen Zivildienst in einem Kinderhospiz in Hamburg. Nach dem Politikstudium in Berlin entschloss er sich zum Theologiestudium in Augsburg. Nach der Priesterweihe im Jahr 2016 übernahm Prestele die erste Kaplanstelle in der Pfarrei Herz-Jesu in Augsburg-Pfersee. Seit dem 1. September wohnt Prestele als Nachfolger von Oliver Rid im Jugendhaus Elias in Seifriedsberg und betreut dort die Jugendlichen ebenso wie in der Bischöflichen Jugendstelle in Kempten.