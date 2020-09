Jogger bringt Radlerin zu Fall

Ein Jogger hat am Mittwoch und 16.10 Uhr am Europaplatz die Inselstraße an einem Zebrastreifen überqueren wollen. Eine 79-jährige Radfahrerin musste vor dem querenden Läufer stark bremsen und kam infolgedessen zu Sturz. Dabei sie sich eine Verletzung am Knie zu. Sachschaden entstand nicht, berichtet die Polizei.