JHV des Wasserburger Oldtimerclub e.V.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 7. April konnte 1. Vorstand Manfred Müller die Mitglieder zur JHVS begrüßen. In seinem Jahresrückblick 2021 bedauerte er die nur wenigen Veranstaltungen und Treffen, die wegen der Pandemie stattfinden konnten. Ein besonderes Highlight im Vereinsjahr war auf jeden Fall die gelungene 10-Jahres-Feier mit tollen Gästen, leckerem Essen, genialem Wetter und traumhaftem Ambiente in der Alten Schmiede in Gohren. Im September richtete der WOC zum ersten Mal ein Zweirad-Oldtimertreffen am Aquamarin in Wasserburg aus. Das Wetter war perfekt und es kamen unglaublich viele, seltene und besondere Zweiräder zu uns an den See. Somit ist klar – das machen wir wieder!

Nach den formellen Dingen wie Kassenbericht und Kassenprüfungsbericht wurde die Vorstandschaft für das Vereinsjahr 2021 entlastet. Um für noch mehr Fahrzeugliebhaber attraktiv zu sein hat sich der WOC ab 2022 dazu entschieden künftig als „Wasserburger Oldtimerclub – der Club für Old- und Youngtimer“ zu werben. Somit sind nun auch Fahrzeuge im Alter von 20 – 30 Jahren angesprochen, nicht nur Oldtimer ab einem Alter von 30 Jahren! Manfred Müller und sein Vorstandsteam rufen ihre Mitglieder dazu auf, zusammen mit Vollgas in die Old- und Youngtimer-Saison 2022 zu starten. So startet der WOC mit einem TÜV/Gutachten-Tag, dem beliebten Old- und Youngtimer-Treffen am 1. Mai am Aquamarin, der Spaß-Rallye, einem Sommerfest, dem Zweirad-Old- und Youngtimer-Treffen am 18. September, vielen kleinen Ausfahrten und einer neuen Form der Stammtische mit kleinen Programmpunkten oder Ausfahrten, in die Saison 2022. Alle Termine, mehr Informationen und viele Fotos von Club-Fahrzeugen und Events sind auf der Homepage www.woc-ev.de zu finden.