Jetzt Wasserstelle für Vögel aufstellen

Die leichte Abkühlung am Donnerstag tat Mensch und Tier gut. Doch bereits am Freitag steigen die Temperaturen wieder auf über 30 Grad, schreibt der Landesbund für Vogelschutz (LBV) und empfiehlt, auch Tieren in Gärten eine Wasserstelle einzurichten. „Vögel und Insekten leiden auch unter der Hitze und dem Wassermangel“, so die LBV-Biologin Angelika Nelson in einer Pressemitteilung. Eine Tränke für Vögel biete daher eine willkommene Trink- und Bademöglichkeit.

Damit die Hilfe auch bei den Tieren ankommt, gibt es einige Regeln zu beachten. Dazu zählt vor allem die Hygiene, sonst können sich Vögel beim Trinken in der sommerlichen Hitze leicht mit tödlichen Krankheitserregern anstecken. Neben Vögeln freuen sich auch Igel oder Eichhörnchen über das kühle Nass. Ein Stein oder etwas Moos in der Wasserschale hilft Insekten, Wasser zum Kühlen oder Bauen ihrer Nester zu sammeln. Ein Stück Holz dient als Ausstiegshilfe für ungeübte Jungvögel oder verunglückte Insekten.

Besonders für Vögel stelle die Hitze ein Problem dar. Sie haben von Natur aus mit 40 Grad eine hohe Körpertemperatur und überhitzen daher leicht. Sie nutzen daher laut LBV gerne katzensicher aufgestellte flache Wasserschalen. „Wichtig ist, dass die Schalen täglich frisch befüllt und regelmäßig mit kochendem Wasser gereinigt werden, damit sich keine Krankheitserreger verbreiten“, sagt Nelson. Die Tränken können auch 24 Stunden in der Sonne trocknen, das tötet mögliche Parasiten ebenfalls.

Als Wasserstelle eignen sich flache Schüsseln oder Blumentopf-Untersetzer. „Übrigens baden Vögel auch gerne im Sand, das hilft ihnen gegen Parasiten. Wer mag kann also auch ein Sandbad in einer flachen Schale einrichten“, so die LBV-Biologin. Mehr Informationen und ein kostenloses Faltblatt zum Thema Vogeltränke gibt es auch auf der LBV-Webseite unter www.lbv.de/traenke.

Weitere Informationen über das kostenlose LBV-Naturtelefon (montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr) unter der Nummer 09174 / 47 75 50 00.