Jetzt schwitzen auch die Abiturienten in Lindau

Das Schlimmste haben Lindaus Abiturienten in diesem Jahr gleich hinter sich: Mathe. In dem Pflichtfach werden am freitag, 30. April, genau 141 Schüler schriftlich geprüft – 79 davon am Valentin-Heider-Gymnasium und 62 am Bodenseegymnasium. Damit ist der Abiturjahrgang 2016 schwächer als der im vergangenen Jahr. Damals sind 180 Schüler geprüft worden.

Mehr als eine Woche lang werden die Gymnasiasten nun schwitzen. Ist Mathe erst einmal überstanden, geht es am Dienstag, 3. Mai, weiter mit Deutsch. In einem Fach ihrer Wahl müssen die Schüler dann am Freitag, 6. Mai, die schriftliche Reifeprüfung ablegen.

14 Fächer gibt es am Bodenseegymnasium laut Schulleiter Edward König dafür zur Auswahl: Die Sprachen sind mit Englisch, Französisch und Italienisch vertreten, mit Biologie, Chemie, Physik und Informatik ein breites Spektrum an naturwissenschaftlichen Fächern. Mit Geographie, Wirtschaft, Geschichte, evangelischer und katholischer Religion sowie Musik und Kunst ist der Stundenplan dann nahezu komplett ausgeschöpft. Ähnlich bunt sieht das Angebot am Bodenseegymnasium aus. Allerdings wird hier anstelle von italienisch Spanisch als Fremdsprache angeboten – und dementsprechend geprüft.

Mathe-Abi ist bayernweit identisch

Aber nun müssen die Schüler erst einmal die Matheprüfung gut hinter sich bringen. Dafür gibt es bayernweit mehrere Klausuren zur Auswahl. „Ein Fachausschuss wählt eine davon für die jeweilige Schule aus“, erklärt König.

Wie schon in den vergangenen beiden Jahren enthalten die schriftlichen bayerischen Abiturprüfungen in Deutsch, Englisch und Mathe wieder Aufgabenteile, die mit anderen Bundesländern abgestimmt sind.

Damit sollen laut Pressemitteilung des bayerischen Kultusministeriums die Abiturprüfungen der verschiedenen Bundesländer miteinander vergleichbar gemacht werden.