Jetzt Lindauer Weihnachtsabo sichern

Das Stadttheater Lindau bietet wieder ein Abo zum besonders günstigen Weihnachtspreis an: Zwei Konzerte und zwei Theaterveranstaltungen ab einem Preis von 39 Euro. Das kündigt das Stadttheater in einem Schreiben an.

So können die Abonnenten zum Beispiel am Donnerstag, 26. Januar 2023 um 19.30 Uhr „Der Brandner Kaspar kehrt zurück“, eine Komödie von Wolfgang Maria Bauer in schwäbischer Fassung, am Montag, 20. Februar 2023, um 19.30 Uhr „Musik liegt in der Luft“ – Ein Caterina Valente Abend mit Antje Rietz & Band, am Montag, 3. April 2023, um 19.30 Uhr „Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“, nach dem Roman von Thomas Mann, oder am Donnerstag, 20. April 2023, um 20.30 Uhr „Das Naghash Ensemble aus Armenien“ sehen.

Das Lindauer Weihnachtsabo, ein perfektes Weihnachtsgeschenk, ist ab sofort an der Theaterkasse, im Lindaupark und bei der Tourist-Information erhältlich. Zu beachten ist, dass die Buchung dieses speziellen Abonnements nur in einer begrenzten Menge möglich ist, heißt es im Schreiben des Stadttheaters weiter. Das Weihnachtsabo gibt es in folgenden Preiskategorien: 1. Kategorie: 94 Euro, 2. Kategorie: 80 Euro, 3. Kategorie: 55 Euro, 4. Kategorie: 39 Euro.