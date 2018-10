Jetzt bewerben für den „Tag der offenen Gartentür“

Wer seinen Garten der Öffentlichkeit präsentieren möchte, hat nächstes Jahr wieder Gelegenheit dazu: Am Sonntag, 30. Juni 2019, findet in Bayern der 20. „Tag der offenen Gartentür“ statt. Bernd Brunner, Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege, ruft auch Gartenbesitzer im Landkreis dazu auf, sich an der Aktion zu beteiligen und die Gartentore an diesem Tag von 10 bis 17 Uhr für Besucher zu öffnen.

Der „Tag der offenen Gartentür“ soll sowohl Gartenbesitzern als auch Besuchern die Möglichkeit bieten, Kontakte zu knüpfen, Erfahrungen auszutauschen und Anregungen zu erhalten. Im Rahmen der Aktion konnten in den vergangenen Jahren auch in der Region viele verschiedene Gärten bewundern werden.

Veranstalter sind der Schwäbische Bezirksverband für Gartenbau und Landespflege mit seinen Kreis- und Ortsverbänden, die schwäbischen Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege an den Landratsämtern sowie das Gartenbauzentrum Bayern Süd-West.