Jetzt beginnt die Zeit der wachsenden Bärte

Die Play-offs sind die Wochen der wachsenden Bärte: Im Eishockey ist es bei den Spielern Tradition, sich nicht zu rasieren, solange man in der K.o.-Runde noch dabei ist. In dieser Situation befinden sich derzeit die Spieler des Bezirksligisten SG Lindenberg/Lindau 1b, das erste Play-off-Wochenende steht ins Haus. Alles Wissenswerte rund um das Viertelfinale gegen den ESC Holzkirchen teilt der TV Lindenberg im Folgenden mit.

Wie ist der Play-off-Modus?

Die beiden Erstplatzierten der vier bayerischen Bezirksligen nehmen an der K.o.-Runde teil. Jeder Gruppensieger trifft im Viertelfinale auf einen Gruppenzweiten. Gespielt wird im Modus „Best of Three“: Wer zweimal gewinnt, ist damit eine Runde weiter.

Wann wird gespielt?

Die erste Begegnung des SG-Teams steigt am Freitag um 19.30 Uhr im Holzkirchner Hubertsstadion. Spiel zwei findet dann keine 24 Stunden später – am Samstag ab 18.30 Uhr – in Lindenberg statt. Ein mögliches entscheidendes drittes Spiel wäre am Freitag, 2. März, in Holzkirchen.

Wer ist der Gegner?

Der ESC Holzkirchen ist ohne jeden Zweifel ein starker Gegner. Der Tabellenführer der Gruppe drei hat nicht weniger als 13 seiner 15 Hauptrundenpartien gewonnen. Die Oberbayern verfügen über eine erfahrene Mannschaft und konnten seit dem Landesligaabstieg 2013/14 stets um den Titel in der Gruppe 3 der Bezirksliga mitspielen. Das Team ist zu Hause nur sehr schwer zu schlagen, in den vergangenen beiden Jahren gelang das jeweils nur einer gegnerischen Mannschaft. Fürs erste Spiel am Freitag rechnet man in Holzkirchen mit 400 bis 500 Zuschauern.

Wo liegt Holzkirchen überhaupt?

Etwa 40 Kilometer südlich von München im Landkreis Miesbach gelegen, befindet sich Holzkirchen direkt an der Autobahn A8. Mit rund 16 500 Einwohnern ist der Markt Holzkirchen etwas größer als Lindenberg. Die Fahrtzeit von Lindenberg nach Holzkirchen beträgt 2,5 Stunden.

Was geht beim Heimspiel?

... hoffentlich mit vielen heimischen Fans im Rücken die Post ab. Da die Islanders in den Play-offs zur Oberliga erst am Sonntag daheim spielen, dürften wohl einige Lindauer die Gelegenheit nutzen, vorab Play-off-Luft in Lindenberg unter freiem Himmel zu schnuppern. Neben dem üblichen Grillverkauf will der Ausrichter erneut den beliebten Hot-Caipi-Verkauf zugunsten der Nachwuchskasse beim TV Lindenberg anbieten. Dass sich das 1b-Eishockeyteam am Waldsee wohlfühlt, zeigt die beeindruckende Heimbilanz – hat die SG im Lindenberger Kunsteisstadion doch seit mehr als zwei Jahren nicht mehr verloren.

Was sagen die Geschichtsbücher?

Vor exakt 40 Jahren, in der Saison 1977/78, ist der TV Lindenberg Bayerischer Meister auf Natureis geworden – der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Am Samstag werden jedenfalls einige der Spieler von damals im Stadion sein. Der Zufall will es, dass sie sich just an diesem Tag gemeinsam an die guten alten Zeiten erinnern werden.

Was dürfen wir erwarten?

Ohne jeden Zweifel hochklassiges Eishockey und eine gute Stimmung in den Stadien. Play-offs haben immer ihre eigenen Gesetze, das Leistungsniveau aller Bezirksligaspitzenteams dürfte vergleichbar sein. Holzkirchen ist als Gruppenerster leicht favorisiert, der Druck liegt bei den Oberbayern – auch weil für sie der Aufstieg in die Landesliga ein Muss ist. Die SG Lindenberg/Lindau kann die Sache locker angehen: Alle haben die Play-offs der Vorsaison noch in bester Erinnerung, als der Play-off-Weg erst im Finale am übermächtigen EHC Klostersee endete.