Jetzt anmelden für die Lindauer Ski-Stadtmeisterschaft

Die Skiabteilung des ESV Lindau lädt am Sonntag, 17. Februar, zur offenen Lindauer Stadtmeisterschaft nach Laterns ein und hofft auf viele begeisterte Teilnehmer in sämtlichen Altersklassen. Laut Vorschau warten Pokale und Sachpreise in den einzelnen Wertungsklassen. Und jede Startnummer steht für eine Losnummer bei der großen Tombola, bei der der Hauptpreis ein Paar Ski sind.

Die Einladung richtet sich an alle Skifahrer, Vereine und Firmen. Startberechtigt sind Kinder, Schüler und die Jugend. Stadtmeisterin oder Stadtmeister kann allerdings nur werden, wer einen Wohnsitz in Lindau hat oder in einem Lindauer Skiverein Mitglied ist. Ein Klassensieg ist für alle Teilnehmer möglich. Auf die größte Gruppe, die in der Wertung „ Lindauer Hobby- und Firmenmannschaft“ startet, wartet ein Zusatzpreis. Start ist um 10 Uhr an der „neuen Piste“ am 4er-Sessellift in Laterns. Gefahren wird ein Riesenslalom mit einem Durchgang. Mehr Infos zu Meldeschluss, Start, Klasseneinteilung, Startgeld, Startnummern, Liftkarten, Streckenbesichtigung mit genauer Ausschreibung findet man online (www.skiclub-esv-lindau.de).

Die Siegerehrung findet am Mittwoch, 20. Februar, ab 17 Uhr im Gasthaus Max und Moritz statt.