Jetzt übernehmen die Narren in Lindau das Kommando

Mit dem Gumpigen Donnerstag, wie die Narren den Donnerstag direkt vor der Fasnacht nennen, übernehmen auch in Lindau die Narren das Kommando. Höhepunkt des Brauchtums ist der Narrensprung am Sonntag, an dem so viele Hästräger teilnehmen wie noch nie.

Nach dem Narrenwecken und Schülerbefreiung übergibt eine Delegation der Narrenzunft Lindau am Gumpigen Donnerstag traditionell dem Oberbürgermeister das Ultimatum, dass er die Herrschaft über die Stadt abgeben muss. Intern folgt am Nachmittag das sogenannte Henkersmahl mit geladenen Gästen aus Politik und Verwaltung.

Um 18 Uhr stellen die Narren vor dem Alten Rathaus den Narrenbaum als äußeres Zeichen ihrer Herrschaft. Dann stürmen Moschtköpf, Pflasterbuzen, Kornköffler, Binsengeister und andere das Rathaus, das Stadträte und Verwaltungsmitarbeiter erfolglos verteidigen. Danach folgt der Tanz der Moschtköpf. Die Narren freuen sich über Zuschauer, die sich für das Brauchtum interessieren.

Das gilt auch für den Rußigen Freitag, an dem ab 19 Uhr die Kornköffler und Pflasterbuzen vor dem Alten Rathaus tanzen.

Höhepunkt der Fasnacht in Lindau ist auch heuer der Narrensprung am Sonntag. Ab 14 Uhr werden fast 50 Gruppen vom Seehafen über den etwa einen Kilometer langen Weg durch die Altstadt zurück zum Seehafen ziehen. Die Lindauer Narren freuen sich, weil sich so viele Hästräger angemeldet haben wie noch nie.

Bis 18 Uhr feiern die Narren dann in der Zeltstadt am Seehafen, danach wechseln sie in die Gaststätten auf der Insel. Während des Umzugs gibt es auch auf dem Marktplatz und am Alten Rathaus eine Bewirtung.

Inselbewohner und andere, die mit dem Auto in die Altstadt wollen, müssen beachten, dass laut Mitteilung der Stadtverwaltung die Zu- und Abfahrt in den Inselkern in der Zeppelinstraße auf Höhe des Diebsturms zwischen 12 und 18 Uhr und ab dem Alten Schulplatz zwischen 13 und 17 Uhr gesperrt sein wird. Die Zufahrt zur Hinteren Insel ist durchgehend möglich.

Stadtbus und Regiobusse (RBA) fahren zwischen 11 und 18 Uhr die Bushaltestellen am Bahnhof und in der Altstadt nicht an. Ersatzhaltestellen gibt es bei der Inselhalle und an der Spielbank. Taxistände befinden sich während des Umzugs in der Zeppelinstraße.

Ab 11 Uhr dürfen auf diesen Parkplätzen keine Autos mehr stehen: Maximilianstraße (zwischen Inselapotheke und ehemaliger Post), Bahnhofplatz, Reichsplatz, Brettermarkt (zwischen Reichsplatz und Mautgässele), Ludwigstraße, Inselgraben und auf Teilen des Stiftsplatzes. Wer nicht abgeschleppt werden will, muss sein Auto rechtzeitig wegfahren. Für Inselbewohner richtet die Stadt ein Anwohnerparkfeld auf der Hinteren Insel ein (Parkplatz der Freien Schule und der VHS).

Die Narren laden am Fasnachtsdienst die Kinder zum Umzug über die Insel mit anschließendem Moschtkopftanz und Narrenbaumlegen. Die Kinder treffen sich um 15 Uhr am Narrenbrunnen auf dem Unteren Schrannenplatz. Den Abschluss findet die Lindauer Fasnacht am Aschermittwoch mit der Geldbeutelwäsche, die um 18 Uhr am Narrenbrunnen beginnt.