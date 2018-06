Jeremy Winston Chorale singt in Lindau

Der amerikanische Chor Jeremy Winston Chorale gibt am Montag, 23. Juli, ein Konzert im Münster unserer lieben Frau in Lindau. Beginn ist um 19.30 Uhr. Die 23 Solisten präsentieren an dem Abend klassische Songs und Gospels.

Der Jeremy Winston Chorale singt klassische Musikstücke, bewegende Spirituals und große Gospel-Songs. Sein umfangreiches Repertoire reicht von „Ave Maria“ über „Amazing Grace“ bis „Happy Day“. Tiefe Emotionalität, Gänsehaut-Momente und pure Lebensfreude wechseln sich ab, verspricht der Veranstalter. Professor Jeremy Winston von der Central State University in Ohio, der den Chor im Jahr 2012 gründete, übernimmt die musikalische Leitung.

Aus allen Teilen der Vereinigten Staaten kommen die Einzelinterpreten im Jeremy Winston Chorale zusammen, um die lebhafte Tradition amerikanischer Chormusik über Kontinente hinweg für einen guten Zweck lebendig erlebbar zu machen. Sie stammen aus Chicago, Las Vegas, Philadelphia, San Diego, Macon, Washington und Dayton, aus unterschiedlichsten sozialen Schichten. Gemeinsam waren sie bereits sechsmal für die höchste internationale Musik-Auszeichnung, den Grammy, nominiert.

Die Sänger engagieren sich mit ihrer Tournee für die gemeinnützige Organisation Christrose, welche sich für religionsunabhängiges soziales Miteinander einsetzt. Ein Teil der Konzerterlöse wird außerdem für ehrenamtliche Arbeit in Kirchengemeinden gespendet.