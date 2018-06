Jedes Bild ist eine Welt für sich

24 zum größten Teil Fotografien von 18 namhaften Künstlern bespielen das Foyer der Hypo-Vereinsbank in Lindau. Die mittelformatigen Werke sind aus dem Sammlungsbestand des Münchner Unternehmens an den Bodensee gereist. Unter dem Motto „Social Life“ befinden sich die Werke on Tour und beleuchten jedes für sich eine andere Welt menschlicher Begegnungen.

Geladen hat die Hypo-Vereinsbank Private Banking und ihr Bereichsleiter Württemberg/Bodensee Dominico Gehling am Mittwochabend zur Vernissage und zum Neujahrsempfang den Lindauer Lions Club. Über diese Kooperation zeigte sich Gehling sehr erfreut. Den deutschen zeitgenössischen Maler Daniel Richter zitierend, dass Bilder gegenüber Filmen und Videos eine besondere Qualität, nämlich weder Anfang noch Ende haben, also man sie immer anschauen kann, leitete Lions Club-Präsident Hubert Hanßler zur Eröffnungsrede von Carolin Jost über.

25000 Einzelwerken

Sie ist für das Art Management in München verantwortlich und hat auch die Schau in Lindau kuratiert. Mit 25000 Einzelwerken gehöre die Kunstsammlung der Hypo-Vereinsbank zu den größten deutschen Unternehmenssammlungen. Aktive Kunstförderung, was ein ständiges Kaufen und Verkaufen einschließe, ist der Antrieb. Für ein Bankinstitut, wo der Mensch als Kunde ebenso wie als Mitarbeiter im Fokus stehe, liegt die Thematisierung via Bild nahe. Tim Eitel, David Claerbout, Claudio Hils, Barbara Klemm oder die 1939 in Lindau geborene weltweit bekannte Herlinde Koelbl sind einige der Namen, die mit Werken vertreten sind. Da spiegelt sich Eitels Rückenfigur in gelbem Regenmantel im Wasser. Wer ist diese Person und wo befindet sie sich, sind Fragen, die sich der Betrachter stellt, sobald er sich magnetisch vom Gelb des Mantels angezogen fühlt. So wenig wie Eitel seinen Menschen im Raum verortet, so uneingeschränkt offen gibt sich „Bavarian of Law - „March with Alphorn“ des Duos Robbins & Becher. Farbintensiv leuchtend und mitten im Leben stehend lautet die Botschaft, aber Vorsicht, der Schein trügt. Daran schließt sich Florian Böhms „Wait for walk“ an.

Die Momentaufnahme einer zusammengewürfelten Menschengruppe, die auf das grüne Ampellicht am New Yorker Broadway wartet, wird sich in dieser zufälligen Konstellation kein zweites Mal ergeben. Jost hat die Ausstellung in sechs Themenbereiche untergliedert, die sich ohne vorherige zur Kenntnisnahme nicht so leicht herauslesen lassen. Zum Beispiel „Kontaktaufnahme“ mit der irritierend schönen Arbeit „Echange d’adresse“ des Franzosen Sébastien de Ganay oder Claudio Hils’„Wahlkampf“ mit Bundeskanzler Helmut Kohl von hinten aufgenommen in die Menschenmenge vor ihm auf dem Leipziger Karl-Marx-Platz blickend.

Zum Thema „Emotionen – Unser inneres Leben“ sticht Jordi Colomers „En la pampa (The pink bag)“, aufgenommen in der Alabama Wüste von Chile heraus. Eine junge Frau breitet hoch oben auf einem Hügel stehend die Arme aus, unter ihr liegt eine sich endlos ausdehnende Großstadt direkt am Meer. So allumfassend offen wie diese Szene wirkt, so bedrückend und in sich gefangen schaut die „Pseudogruppe“ von ManfreDu Schu aus dem Bildgeviert.

Wiedersehen mit Herlinde Koelbl

Ein schönes Wiedersehen mit Werken von Herlinde Koelbl dürfte ihr „Butler“ aus der Serie „Kleider machen Leute“ von 2009 sein. Sie hinterfragt die glatte Oberfläche von „Uniformen“ und wie sie ihren Träger verändert im Unterschied zum legeren Freizeitdress. Der Betrachter glaubt es mit zwei statt mit einer Person zu tun zu haben. Den Abschluss der Schau macht ein kleines intimes Ölgemälde der jungen Münchner Künstlerin Brigitte Stenzel. In „Kastenbowska“ hat sie das Porträt einer Freundin fotorealistisch fixiert. Das Gesicht stark verschattet, das Weiß des Kleides dafür hell ausgeleuchtet, bietet das kleine Format gute Gelegenheit zum genauen Hinschauen, zum Erforschen eines Menschen, der sich nicht gleich zu erkennen gibt.

Die Art On Tour-Ausstellung „Social Life“ in der Hypo-Vereinsbank Lindau, Zeppelinstraße 2, dauert bis 14. FebruarSie ist geöffnet montags bis freitags von 9 bis 12.30 Uhr und 14 bis 16 Uhr, donnerstags von 14 bis 17 Uhr.