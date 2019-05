Jeder Start ein Podiumsplatz

Fünf Nachwuchsschwimmer des TSV Lindau sind am vergangenen Wochenende bei der Bezirks-Jahrgangsmeisterschaft, ausgetragen vom SV Augsburg, gestartet. Das Teilnehmerfeld, gegen das sich die Lindauer dabei durchsetzen mussten, war groß: Gut 320 Athleten hatten sich aus 28 schwäbischen Vereinen dafür qualifiziert, indem die Pflichtzeiten vorab bei mindestens einem Wettkampf erschwommen wurden. So war an beiden Wettkampftagen ein straffer Zeitplan angesagt, schreibt der TSV Lindau in einer Mitteilung. Die Lindauer, die insgesamt 18-mal ins Wasser sprangen, beendeten zehn Starts davon mit einem Platz auf den Siegertreppchen.

Erfolgreichster aus dem grün-weißen Team war Eduard Ejstrich (2006), der alle seine sechs geschwommenen Strecken als schwäbischer Vizemeister beendete, fünf davon sogar mit persönlicher Bestzeit. Über seine Paradedisziplinen, den 100-Meter- und 200-Meter-Brust steigerte er sich auf 1:17,28 bzw. 2:51,91, aber auch über 100 Meter und 200-Meter-Freistil sowie über 200-Meter-Lagen steigerte er sich deutlich.

Ebenfalls mit jedem Start einmal auf dem Treppchen schwamm Anna-Lisa Allgaier, die mittlerweile dem ältesten Jahrgang der Jahrgangswertung angehört. Über 100-Meter-Schmetterling und 100-Meter-Lagen wurde sie mit 1:13,04 bzw. 1:15,19 Vizemeisterin, über 100-Meter-Rücken und 200-Meter-Freistil kam sie als dritte ins Ziel.

„Knapp vorbei ist auch daneben“ war das Motto vom Lasse Batke (2003) und Lois Debruyne (2002). Trotz guter Zeiten schafften beiden nicht den Sprung auf das Podest, denn dort stand die Konkurrenz, die diesen Wettkampf noch zur Vorbereitung auf die deutsche Jahrgangsmeisterschaft kommende Woche nutzte. Lasse Batke zauberte jedoch vor allem über die längeren Strecken überragende Bestzeiten ins Wasser. Dreimal Rang fünf und je einmal Platz sechs und sieben waren seine Platzierungen.

Lois startete nur am Sonntag und hatte den Teamlauf vom Samstag noch in den Knochen. Dennoch schwamm er mit 1:00,59 abermals an die Minutengrenze über 100 Meter Freistil heran. Über 200 Meter Lagen landete er auf dem undankbaren vierten Platz. Nachwuchstalent Till Pudlo (2008) schlug über 100 Meter Brust nach 1:40,86 an – Rang neun. Cheftrainer Wilfried Fuchs zeigte sich sehr erfreut über das Abschneiden seines Teams, heißt es in der Mitteilung weiter.