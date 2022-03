Jeder Lichtstrahl könnte tödlich sein: Frau verlässt vier Wochen nicht Kabine eines Segelbootes

Dr. Christian Peter Dogs ist Psychiater und ärztlicher Psychotherapeut, war 30 Jahre Chefarzt verschiedener psychosomatischer Fachkliniken (unter anderem der Panorama Fachklinik in Scheidegg), Coach für Unternehmer und Manager der ersten Führungsebene. Das Buch „Gefühle sind keine Krankheit: Warum wir sie brauchen und wie sie uns zufrieden machen“, das er zusammen mit der Stern-Redakteurin Nina Poelchau geschrieben hat, wurde zum Spiegelbestseller. Außerdem war er Kolumnist der Wirtschaftswoche und des Stern. Ab sofort hat er auch in der LZ einen festen Platz. Online gibt es alle Teile der Kolumne unter:

Seine Klienten sind Menschen wie Du und Ich. Einige brauchen ihn als Psychiater, manche als Psychotherapeuten und wieder andere als Coach. Dr. Christian Peter Dogs lädt die Leser der Lindauer Zeitung dazu ein, ihm bei der Arbeit über die Schulter zu schauen und verspricht: „Bei vielen Fällen werden Sie manches von sich selbst wiedererkennen.“ Dieses Mal geht es um eine Frau, die vier Wochen die Kabine ihres Segelbootes nicht verließ – aus Angst, an einer Lichtallergie zu sterben.

Heike habe ich 2002 unter ziemlich ungewöhnlichen Umständen auf einer großen Segelyacht ihrer Familie auf Mallorca kennengelernt. Die damals 42-jährige Patientin weigerte sich seit vier Wochen ihre Kabine zu verlassen und wurde von ihrem Ehemann und der Mannschaft so gut es ging mit allem Lebensnotwendigen unter Deck versorgt. Sie hatte die feste Überzeugung, an einer Lichtallergie erkrankt zu sein, ähnlich der Krankheit von Hannelore Kohl.

Ein Freund des Ehemannes kannte mich und bat mich nach Puerto Portals auf Mallorca zu kommen. Glücklicherweise akzeptierte die Patientin meinen Besuch, und ich zog für etwa eine Woche auf das Schiff.

Angst zu sterben

Als ich Heike sah, lag sie in der abgedunkelten Kabine auf dem Bett und schaute stumm an die Decke. Zunächst beachtete sie mich gar nicht, aber akzeptierte zumindest meine Anwesenheit. Ich weiß nicht mehr, wie viele Stunden ich still neben ihr verbrachte, bis sie anfing leise und langsam zu reden. Sie war voller Angst zu sterben, wenn das Tageslicht sie treffen würde. Sie wolle deshalb auf keinen Fall ihr Bett verlassen, lieber hier sterben als vor den Augen ihrer Familie oben auf Deck. Jeder Lichtstrahl sei tödlich, so ihre Überzeugung.

Über Tage gelang es mir langsam, eine vertrauensvolle Beziehung zu ihr aufzubauen, so dass sie auch bereit war, einige Medikamente zu nehmen. Die Erkrankung der Patientin ist als wahnhafte Photophobie in der Psychiatrie bekannt. Eine medikamentöse Behandlung ist zunächst unerlässlich, um eine Reduktion des Wahnerlebens zu erreichen.

Nicht gegen den Wahn argumentieren

Wichtig ist dabei, dass man als Therapeut nicht gegen den Wahn argumentiert, sondern in den Wahn mit „hineingeht“, so dass sich der Patient verstanden fühlt und Vertrauen aufbauen kann. Das gilt für alle Patienten mit einem Wahnerleben. Umso mehr man dagegen argumentiert, desto mehr verliert man den Kontakt.

Heike hatte natürlich in den letzten vier Wochen nur Unverständnis erfahren. Jeder, der Kontakt mit ihr hatte, vermittelte ihr, dass sie spinnen würde. So war sie deutlich erleichtert, in mir jemanden zu finden, der ihre Angst gut versteht und der schon oft erlebt hat, dass Tageslicht bei dieser Krankheit eine wirkliche Bedrohung darstellen kann.

Selbstmordversuche und zwölf Klinikaufenthalte

Gleichzeitig konnte ich ihr vermitteln, dass man diese Beschwerden durch Medikamente gut bessern kann, und sie gewann das notwendige Vertrauen. Durch die Psychopharmaka reduzierte sich dann die Symptomatik soweit, dass die Patientin sich von ihrem Wahnerleben distanzieren konnte und für eine klinische Behandlung in Deutschland zu motivieren war.

Rückblickend war das ein relativ „harmloser“ Beginn einer schweren depressiven Erkrankung, die ich seit zehn Jahren ambulant begleite und die sich immer mal wieder mit unterschiedlichem Wahnerleben verschlimmert. Heike hat inzwischen zwölf stationäre Aufenthalte hinter sich – auch, weil sie immer wieder versucht hat, ihr Leben selbst zu beenden.

Alle Therapien schienen erfolglos – dann bilden sich Symptome plötzlich von allein zurück

Therapeutisch hat man alles versucht, was man bei einer schweren Depression tun kann. Neben einer jahrelangen Psychotherapie gab es zahllose medikamentöse Behandlungsversuche und zuletzt auch Elektrokrampftherapie. Alles war relativ erfolglos, obwohl die Familie aufgrund der guten Vermögensverhältnisse alle psychiatrischen Koryphäen dieser Welt aufsuchte.

Da mutete es wie ein großes Wunder an, dass sich die Symptomatik vor etwa drei Jahren von allein wieder zurückbildete. Heike stabilisierte sich, integrierte sich wieder in ihr Leben und gewann deutlich an Energie und Lebensfreude. Sie konnte sogar wieder im Familienunternehmen mitarbeiten. Bis Corona kam und jetzt auch noch der Krieg in der Ukraine.

Rückschlag – Was die ständigen Negativnachrichten mit der Seele machen

Die Menge an ständigen Negativnachrichten und Katastrophen hat bei vielen Menschen eine unglaubliche Angst erzeugt. Als Psychiater bin ich positiv überrascht, wie relativ resilient sich unsere Gesellschaft gegen dieses Dauerfeuer oberflächlich gesehen darstellt. Schaut man allerdings etwas genauer hin, dann sieht man, wie viel Schaden nicht nur die Menschen nehmen, die direkt betroffen sind. Ich sehe auch täglich die seelischen Kollateralschäden. Der Verlust an Vertrauen, Sicherheit und Lebensfreude ist nur schwer wieder zurückzugewinnen.

Und ganz besonders trifft es Menschen wie Heike, die jetzt wieder stationär aufgenommen werden musste. Menschen mit depressiven Grunderkrankungen sind natürlich besonders gefährdet und müssen sich schützen. Der beste Schutz ist, sich vom Nachrichtenkanal zu nehmen. Ganz bewusst verdrängen, ist erlaubt, sonst hält man das nicht aus.

Nichts anderes machen die Medikamente, die wir dann in der Psychiatrie geben. Sie „verglasen“ unsere Wahrnehmung, damit es uns nicht die Sicherung heraushaut. Da ist es besser, wir schützen unser Gehirn, indem wir ihm vieles gar nicht mitteilen.