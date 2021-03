Jeder dritte Corona-Fall im Landkreis Lindau ist inzwischen eine Mutation

Corona-Mutationen breiten sich auch im Kreis Lindau aus. Die Menge der angekündigten Impfdosen steigt nur leicht. Angesichts der Öffnungen setzt der Landrat auf eine neue App und auf Schnelltests.

„Keine Tests, keine Impfstoffe, aber einen detaillierten fünfstufigen Öffnungsplan.“ Sarkastisch hat Landrat Elmar Stegmann während der Ausschusssitzung am Donnerstag seinem Ärger über die Corona-Politik von Bund und Ländern Luft gemacht. Fakt ist, dass die Fallzahlen im Landkreis binnen einer Woche nur ganz leicht gesunken sind. Die Sieben-Tage-Quote liegt knapp unter 65 und damit weit über der Marke von 50, unter der Einzelhändler, Sportvereine und andere auf weitere Lockerungen hoffen dürfen. Sorge bereitet dabei vor allem das Ausbreiten der Mutationen, denn 17 der 53 neuen Fälle in dieser Woche stammen von mutierten Viren.

Ein Fall der südafrikanischen Variante wurde nachgewiesen, bei einigen liegt das Ergebnis noch nicht vor, die anderen sind auf die britische Mutation zurückzuführen. Die Varianten gelten als ansteckender als das bisherige Virus. Dazu passt die Erkenntnis des Gesundheitsamts, dass zwar drei Schulen und ein Unternehmen betroffen sind, dass ein Teil der Ansteckungen in Lindau aber nicht mehr nachvollziehbar sind. Das Infektionsgeschehen ist also weniger beherrschbar.

Mit Blick auf die Adresserfassung der Menschen, die in Gaststätten im Sommer zu einer unübersichtlichen Zettelwirtschaft geführt hatte, in der zudem zu oft Fantasienamen standen, setzt das Landratsamt auf Einsatz der neuen Handy-App Luca. Noch kann das Gesundheitsamt diese App nicht aktiv nutzen, wie Ehreiser schreibt. Der Landkreis wolle aber an einem Pilotprojekt des Bayerischen Gesundheitsministeriums zur Nutzung der App teilnehmen, denn das erleichtere die Kontaktnachverfolgung, was bei diffusem Infektionsgeschehen wichtig ist. Weil Nutzer bei Luca ihre Daten bewusst freiwillig übermitteln, ist sie besser geeignet als die Corona-Warnapp. Zudem lässt sich Luca mit der Software des Gesundheitsamts verbinden, sodass Kontakte schnell ermittelt und informiert wären. „Ich würde es sehr begrüßen, wenn endlich eine einheitliche und funktionale App in Kombination mit ausreichend Schutzimpfungen, einem schlüssigen Testkonzept und der Einhaltung der AHA-Regeln, den Weg zurück in ein normales Leben ebnen würde“, teilt der Landrat auf Anfrage der LZ mit.

Auch in dieser Woche haben sich zum Glück nur zehn Menschen angesteckt, die den 60. Geburtstag hinter sich haben und die deshalb als besonders anfällig für einen schweren Krankheitsverlauf gelten. Zwei Menschen sind im Krankenhaus, keiner auf der Intensivstation. Gestorben ist in dieser Woche zum Glück auch niemand an den Folgen des Virus.

„Wir könnten das drei- bis vierfache an Menschen impfen“, hat der Landrat im Ausschuss festgestellt. Aber es kommt immer noch zuwenig Impfstoff. Dabei seien die Lieferungen von Moderna noch unzuverlässiger als jene der anderen Hersteller, sagt Stegmann. In der kommenden Woche steigt die Zahl der erwarteten Impfdosen zumindest leicht: Biotech/Pfizer haben 906 Impfdosen angekündigt, Moderna 200 und Astrazeneca 600.

Dabei gibt es im Kreis Lindau kaum Vorbehalte gegen Astrazeneca. Stegmann stellt erneut fest, dass Lindau schon andernorts in Bayern nicht verimpfte Dosen dieses Herstellers übernommen und Landkreisbürgern verabreicht habe. Auf Anfrage der LZ erklärt Pressesprecherin Sibylle Ehreiser, dass die Impfteams auf die Impfwilligen immer den jeweils verfügbaren Impfstoff verteilen. Wenn Biontech geliefert wurde, wird der wegen der geringeren Haltbarkeit zuerst verimpft.

Angesichts der Warteliste der über 80-Jährigen ist Stegmann froh darüber, dass die Impfteams nach Änderung der Verordnung des Bundes Astrazeneca auch an Senioren verimpfen dürfen. Dies umso mehr, als die Wirkung nach der erste Spritze Astrazeneca als höher gilt als bei den anderen Impfstoffen. „Die weitere Zulassung des Impfstoffes von Astrazeneca für Menschen ab 65 Jahren bedeutet nun, dass wir die Menschen in der höchsten Priorität schneller durchimpfen können und dies freut mich sehr“, sagt Stegmann zur LZ.

Verständnis äußert der Landrat für wachsenden Unmut derer, die warten müssen: „Ich verstehe die Ungeduld der Menschen sehr gut, aber die gute Botschaft ist, dass wir Schritt für Schritt mit den Impfungen vorankommen. Momenten stehen uns drei zugelassene und damit sichere und wirksame Impfstoffe zur Verfügung.“ Als einer von vier Landkreisen in ganz Bayern hat Lindau zwei Impfzentren eingerichtet und zusätzlich ein mobiles Impfteam im Einsatz. Auch wenn die Kapazitäten bei weitem nicht ausgeschöpft sind, findest Stegmann es gut, dass die Politik die Hausärzte einbinden will, wenn ab April endlich deutlich mehr Impfdosen zur Verfügung stehen sollen. Denn das sei für die Betroffenen wohnortnaher, und sie könnten sogar im Rahmen von Hausbesuchen geimpft werden.

Ausdrücklich widerspricht Ehreiser dem Eindruck, dass nur einen Impftermin bekommt, wer telefonisch nachhakt. Tatsächlich würden auch alle einen Termin erhalten, die sich übers Internet angemeldet haben. Wegen Überlastung bitten die Verantwortlichen von telefonischen Nachfragen abzusehen. Jeder werde drankommen. Um Nachsicht bittet der Landrat, dass Bürger manchmal sehr kurzfristig zur Impfung eingeladen werden. Das hänge von den kaum planbaren Lieferungen ab.

Auf welche Weise der Landkreis kostenlose Schnelltests ermöglicht, steht noch nicht fest. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern gibt es die kostenlosen PCR-Tests für jedermann in Bayern schon seit dem Sommer. Die angekündigten einfachen Selbsttests hält Stegmann vor allem in Kitas und Schulen für wichtig. Ein regelmäßiger Einsatz kann Ausbrüche verhindern, von denen mehrere Menschen betroffen sind und die Fallzahlen hochtreiben. Denn unter die Grenze von 50 gelangt der Kreis nur, wenn es täglich nicht mehr als etwa sechs neue Fälle gibt. Da sind nach Meinung des Landrats Schnelltests sinnvoll, doch er müsse auf Vorgaben aus München warten: „Wir prüfen, wie wir ein Angebot für Schnelltestungen für die Bürger umsetzen können.“