Jede Menge Musicals auf einen Streich

Ob „Tanz der Vampire“, „Frozen“, „Rocky“, „König der Löwen“ oder „Falco“: Bei der „Nacht der Musicals“ gibt es alles, was das Musicalherz begehrt. Das abwechslungsreiche Programm ist am Samstag, 17. Februar, ab 20 Uhr im Bregenzer Festspielhaus zu sehen.

„Seit über als zwanzig Jahren lockt ,Die Nacht der Musicals’ mit einem immer neuen und abwechslungsreichen Programm die Zuschauer in Hallen und Theatersäle in ganz Deutschland, Österreich, Dänemark und der Schweiz“, schreibt der Veranstalter in einer Pressemitteilung. Mehr als eine Million Besucher hätten sich die Aufführung bereits angesehen.

Querschnitt durch die Musicalwelt

In mehr als zwei Stunden präsentieren die Stars der Originalproduktionen einen Querschnitt durch die Musicalwelt. Von gefühlvollen Balladen bis hin zu schwungvollen Melodien ist bei der Gala alles vertreten.

Höhepunkte seien die Disney-Hits aus „Aladdin“ oder der Musicalinszenierung „Frozen“, welche im Frühjahr 2018 Premiere feiert. „Die besten Stücke aus den aktuellen Produktionen verschmelzen zu einer Einheit mit zeitlosen Klassikern“, heißt es in der Mitteilung weiter. Dabei dürfen auch Erfolgsmusicals wie „Der König der Löwen“ nicht fehlen. Es zählt laut Mitteilung zu den beliebtesten Inszenierungen der Welt. 1994 begeisterte der Disney-Film und bereits drei Jahre später wurde die tragische Geschichte des kleinen Löwenjungen Simba als Bühnenfassung in Amerika uraufgeführt. Die Musik dazu komponierte Elton John.

Tickets für „Die Nacht der Musicals“ gibt es im Internet unter

www.dienachtdermusicals.com

oder per Telefon unter 01/96 0 96. (lz)