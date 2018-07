Jede Grundschulklasse bekommt einen Klassenlehrer

An Grundschulen in ganz Bayern fehlen Lehrer. Der Lehrerverband hat deshalb Alarm geschlagen. Im Landkreis Lindau werde es nicht so schlimm, sind sich Kreisverbandsvorsitzende und Schulrat einig. Es braucht allerdings einige Anstrengungen und Tricks, um sicherzustellen, dass alle Kinder zumindest in Deutsch, Mathematik und Heimat- und Sachkunde unterrichtet werden.

„Es werden alle Klassen auch einen Klassenlehrer haben“, sagt Schulrat Elmar Vögel auf Anfrage der Lindauer Zeitung. Das ist nicht in ganz Bayern selbstverständlich. Aber nach einem Tag Rechnen auf Grundlage der von der Regierung zur Verfügung gestellten Budgetstunden weiß Vögel, dass es klappen wird. Und damit ist dann auch der Grundlagenunterricht in den zentralen Fächern gesichert.

Birgitta Baumann-Strobel, Kreisvorsitzende des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrer-Verbands (BLLV), lobt dafür ausdrücklich den Schulrat Vögel: „Der ist ein Organisationsgenie“. Denn tatsächlich sei es nicht so einfach, die zur Verfügung stehenden Lehrerstunden so auf die Schulen zu verteilen, dass alle Kinder gesicherten Unterricht haben und dass die Klassen möglichst klein bleiben können.

Erste Hilfen habe der neue Kultusminister Bernd Sibler bereits im Frühjahr geleistet, als er die externe Evaluierung der Schulen in der bisherigen Weise gestoppt habe. Denn das habe allein im Landkreis Lindau etwa eine Lehrerstelle im Jahr gebunden, schätzt Baumann-Strobel. Abgezogen wurden zudem zum Schuljahrsende die sogenannten Lotsen. Das sind Grundschullehrer, die an Gymnasien und Realschulen den Übergang der Schüler erleichtern sollen. Das binde aber allein im Landkreis zwei ganze Lehrerstellen, die derzeit an den Grundschulen unentbehrlich seien, sagt die BLLV-Kreisvorsitzende.

„Von den Stunden her sind wir gut versorgt“, stimmt auch Schulrat Vögel ein. Er ist aber noch nicht sicher, ob das auch für die Stellen gilt. Denn in diesen Tagen rechnet er aus, wie viele Stellen er neu besetzen muss, weil Lehrer in den Ruhestand gehen oder wegziehen. Dann hofft Vögel, dass sich auf die folgenden Ausschreibungen der Regierung von Schwaben bis zum Ende der Ferien ausreichend Bewerber finden, die im neuen Schuljahr an einer der Grund- oder Mittelschulen im Landkreis Lindau unterrichten wollen.

Das sieht auch Baumann-Strobel als Problem, denn es gebe gar nicht so viele Bewerber für die vom Ministerium angekündigten neuen Stellen. Deshalb lobt sie die Schaffung von 700 zusätzlichen Studienplätzen für Grundschullehrer, die allerdings erst nach vier Jahren Studium und zwei Jahren Seminar als Lehrer in den Schulen ankommen werden: „Wir werden also sechs Jahre Hungerzeit haben.“

Die BLLV-Vorsitzende lobt deshalb noch einmal Schulrat Vögel, der es oft schaffe, junge Lehrerinnen, die Mütter geworden sind, zumindest als Teilzeitkräfte wieder in die Schulen zu bekommen. Solche Flexibilität sei nicht in allen Schulämtern üblich: „Auch deshalb sind wir hier recht gut versorgt.“