Jazzsängerin Anne Czichowsky im kleinen Zeughaus

Die Stuttgarter Jazzsängerin Anne Czichowsky, Gewinnerin diverser internationaler Jazzpreise und Jazzpreisträgerin des Landes Baden-Württemberg 2011, präsentiert mit diesem Quartett im Kleinen Zeughaus Lindau am Samstag, 2. April, ein Projekt, das „pure Spielfreude“ verkörpere, wie es in einer Mitteilung des Veranstalters heißt.

In Lorenzo Petrocca hat sie einen virtuosen und experimentierfreudigen Kollegen gefunden, der als Gitarrist auf internationaler Ebene einen exzellenten Ruf genießt und dessen Solospiel dem Zuhörer stets ein musikalisch einzigartiges Erlebnis offenbart.

Axel Kühn am Bass, der sich in seiner eigenen Formation „Kühntett“ in den letzten Jahren nicht nur als immer hörenswerter Bassist sondern vor allem auch als Komponist einen Namen gemacht hat, integriert sich in gewohnt ausdrucksvoller und gekonnter Spielweise in dieses Projekt.

Patrick Manzecchi bereichert diese Formation mit seinem exzellenten Schlagzeugspiel. Er swingt und grooved mal treibend impulsiv, mal filigran aber immer sehr feinfühlig.

Anne Czichowsky lebt in diesem Projekt ihren Spieltrieb aus und scattet temperamentvoll drauf los, der stimmlichen Flexibilität sind kaum Grenzen gesetzt.

Dass sich die Musiker seit vielen Jahren kennen und schätzen, ist deutlich hörbar, hier wird auf Augenhöhe miteinander kommuniziert und interagiert. Ob Bebop, Bossa Nova oder Ballade, das Repertoire dieses Quartetts lädt zu einem abwechslungsreichen Abend ein, der vor große Liebe zum Jazz zum Ausdruck bringt.