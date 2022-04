Jazzsänger Steven Santoro ist zu Gast im Zeughaus

Der Zeughausverein und der Lindauer Jazzclub präsentieren gemeinsam am Mittwoch, 18. Mai, im Zeughaus den US-amerikanischen Jazz-Singer und Songwriter Steven Santoro. Begleitet wird er vom Walter Fischbacher Trio, das dem Lindauer Publikum von verschiedenen Auftritten in den vergangenen Jahren schon bekannt ist.

Mit Steven Santoro haben sie diesmal einen hochkarätigen Performer an ihrer Seite, dessen Songs „eine Verschmelzung von zeitgenössischem Jazz und Popularmusik sind, gepaart mit Technik, Stil, Geist und Originalität“, so die Veranstalter in ihrer Ankündigung.

Seine leidenschaftliche Stimme enthält mehr als nur den Hauch von der jazzigen Seite eines Stevie Wonders. Steven Santoro stand in seiner Karriere schon mit vielen Größen des Jazz und Pop auf der Bühne, unter anderem mit Sting auf dessen „A Winter’s Night“-Tour.