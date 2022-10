Der Pfarrgottesdienst am Sonntag, 23. Oktober, um 11 Uhr in der Kirche St. Johannes d. T. wird von den Jailhouse Jazzmen musikalisch gestaltet. Die Überlinger pflegen seit 45 Jahren traditionellen Oldtime Jazz und sind Ehrenbürger von New Orleans, der Geburtsstadt des Jazz. Sie treten bei der Jazzmesse in ihrer kleinen Besetzung mit Trompete, Klarinette, Bass und Banjo auf. Anschließend wird Messwein verköstigt.