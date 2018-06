Jazzklänge vor schöner Kulisse

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr geht der Sommerjazz in der Eil.Gut.Halle in eine neue Runde: Passend zum Beginn der neuen Jahreszeit gastiert Peter Vogel mit seinem Quintett am Donnerstag, 21. Juni, erneut vor schöner Kulisse. Bereits zum 15. Mal reiht der Lindauer Pianist, Komponist und Arrangeur Peter Vogel hochkarätige Jazzmusiker um sich.

Das Musikprogramm, das um 20 Uhr startet, bietet laut Vorschau eine „große musikalische Bandbreite von geistreichen Arrangements berühmter Jazzstandards und Popsongs sowie Melodien aus der Feder von Peter Vogel“. Neben Werken von George Gershwin und Richard Rodgers stehen auch solche von Billy Joel und den Beatles auf dem Programm. Unter den Songs, die er selbst geschrieben hat, werden auch brandneue sein, wie zum Beispiel „Springtime“, der – wie der Titel vermuten lässt – von der noch aktuellen Jahreszeit inspiriert ist, „So long“ oder „Loneliness“. Sie handeln alle von den Höhen, den Tiefen und den Fallstri-cken der Liebe.

Im Mittelpunkt steht die Augsburger Sängerin Alexandrina Simeon. Geboren in Bulgarien, intensivierte sie ihre Studien nach einer klassischen Gesangsausbildung in Richtung Jazz-Gesang bei Harriett Lewis, Sandy Patton und Karen Edwards. Über den Jazz hinaus ist Alexandrina Simeon in verschiedenen Stilrichtungen zuhause.

Zur Seite steht ihr am Saxophon Christian Maurer aus Oberösterreich. Der Professor für klassisches Saxophon an der Musikuniversität Wien ist gleichzeitig ein renommierter Jazzsaxophonist.

Peter Vogel studierte Klavier, Orgel und Komposition. Neben seiner klassischen Ausbildung hat er sich mit Jazz- und Popularmusik beschäftigt. Zahlreiche Auszeichnungen, Rundfunk-, Fernseh- und CD-Aufnahmen begleiten seine internationale Konzerttätigkeit. Für das rhythmische Fundament und den rechten Groove sorgen der Langenargener Bassist Ralf Franz sowie der Innsbrucker Schlagzeuger Wolfi Rainer.

Ralf Franz gehört genreübergreifend zu den gefragtesten Bassisten im süddeutschen Raum – sowohl in verschiedensten Ensembles als auch als Studiomusiker für Film- und Werbeproduktionen, heißt es weiter. Wolfi Rainer stammt aus Innsbruck und studierte in Graz und New York.

Angeboten werden eine Melange aus Jazz und Popularmusik sowie feine kulinarische Köstlichkeiten des Küchenteams rund um Felix Barthold. Es wird ein leckeres Menü serviert.