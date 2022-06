Jazz auf dem See im Bodensee Boat Shuffle

Das traditionelle Sommer-Event des Jazz Point Wangen findet dieses Jahr am Freitag, 8. Juli statt. Ein warmer Abend begleitet von schöner Musik auf der MS Lindau, macht die Fahrt über den Bodensee zu einem besonderen Erlebnis. Das Boarding im Lindauer Hafen, am Steg 2, beginnt um 19 Uhr, Abfahrt ist um 20 Uhr. Die Rückkehr ist für 23 Uhr geplant. Es spielen die „Hallodrian Jazz Band“ und „Just for Fun“.

Die “Hallodrians” bieten unbekümmerte Spielfreude im Stil der Old Merry Tale Jazzband, melodiös, fetzig und mit einem guten Schuss Humor. Bei „Just for Fun“ ist der Name Programm. Vier erfahrene Musiker plündern zusammen mit ihrer reizenden Sängerin die Archive der Rock- und Popmusik und fördern die großen Kracher der letzten Jahrzehnte zu Tage. Karten gibt es direkt am Schiff und natürlich auch im Kartenvorverkauf in der Tabakstube Wangen telefonisch unter 07522 / 37 89.